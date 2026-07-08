Зоолог Сибирякова отметила, что подрезка усов у кошки может привести к дезориентации животного и стрессу

Кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории поведения позвоночных животных МГУ имени Ломоносова Ольга Сибирякова в интервью KP.RU развеяла миф о том, что у кошек должно быть строго 24 уса.

На самом деле вибрисс у кошек намного больше, и не только на мордочке, но и на передних лапках, над глазами и по бокам. Всего у животного может быть до 60 осязательных волосков. Они помогают кошке ориентироваться в пространстве и воспринимать окружающий мир.

«Вибриссы, или осязательные волоски, для кошки — чрезвычайно важный инструмент "ощупывания" пространства. Каждый усик — чувствительный "радар"», — рассказала Ольга Сибирякова.

По положению усов можно определить эмоциональное состояние животного. Когда кошка заинтересована, усы направлены вперед, а у испуганного или агрессивного животного усы «смотрят» назад.

Усы у кошки постоянно обновляются, и нет повода для беспокойства, если вы нашли в квартире выпавший ус. Однако стоит обратить внимание на общее состояние питомца. Если у него слишком много или слишком мало усов, это может быть поводом для обращения к ветеринару.

Сибирякова предупредила, что нельзя бить по усам, грубо их касаться и тем более подрезать. Кошка чувствует в эти моменты мощнейшее потрясение, как будто ее ударили током. Подрезка усов может привести к дезориентации животного и стрессу.

Таким образом, считать усы у кошки и волноваться из-за их количества не стоит. Лучше обратить внимание на поведение и общее состояние питомца.