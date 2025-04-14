Биолог Дорохов: ученые до сих пор не знают, почему мы видим сны

Ученые до сих пор не знают, почему мы видим сны. Доктор биологических наук Владимир Дорохов объяснил «Газете.Ru» , что существует две основные теории на этот счет.

Согласно первой, сны — это случайный набор образов. Вторая теория гласит, что сновидения отражают мыслительные процессы. Особенно это касается ситуаций, когда человека что-то сильно беспокоит: он много думает об этом, и потом это ему снится. Поэтому психотерапевты работают со сновидениями, так как в них иногда можно найти скрытые ответы на вопросы. Но эта тема все еще мало изучена.

Активность мозга возрастает во время фазы быстрого сна, которая обычно сопровождается сновидениями. В этот период учащается сердцебиение и дыхание, повышается артериальное давление.