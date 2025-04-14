Биолог Дорохов: ученые до сих пор не знают, почему мы видим сны

Ученые до сих пор не знают, почему мы видим сны. Доктор биологических наук Владимир Дорохов объяснил «Газете.Ru», что существует две основные теории на этот счет.
Согласно первой, сны — это случайный набор образов. Вторая теория гласит, что сновидения отражают мыслительные процессы. Особенно это касается ситуаций, когда человека что-то сильно беспокоит: он много думает об этом, и потом это ему снится. Поэтому психотерапевты работают со сновидениями, так как в них иногда можно найти скрытые ответы на вопросы. Но эта тема все еще мало изучена.
Активность мозга возрастает во время фазы быстрого сна, которая обычно сопровождается сновидениями. В этот период учащается сердцебиение и дыхание, повышается артериальное давление.
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