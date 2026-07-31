Астрономы затаили дыхание. Затерявшаяся в космосе ракета SpaceX столкнется с Луной

Верхняя ступень ракеты SpaceX, дольше года дрейфующая в космосе, 5 августа столкнется с Луной, поднимет столб пыли и оставит большой кратер. Ученые и астрономы-любители ожидают зрелищное событие, сообщила газета The Guardian .

Верхняя ступень ракеты осталась в космосе после запуска пары лунных посадочных модулей в 2025 году. Столкновение произойдет 5 августа вблизи кратера Эйнштейна на освещенном Солнцем западном краю Луны со скоростью 8700 километров в час, то есть в семь раз быстрее звука, и силой, равной трем тоннам взрывчатки тротила.

Вспышка от удара продлится меньше секунды, земляне не заметят ее. Но они смогут наблюдать за потоком выброшенной пыли и обломков высотой в несколько километров. Лучшие виды откроются в восточных районах США и Канады, а также большей части Южной Америки на несколько десятков минут.

«Гравитация на Луне низкая, и нет ветра, который бы сдувал пыль. Отчасти наш интерес к этому событию обусловлен желанием выяснить, насколько опасны удары обломков для будущих астронавтов», — сообщил специалист Национальной лаборатории Лос-Аламоса Бенджамин Фернандо.

Ранее астрономы обнаружили редкую блуждающую черную дыру. Она показалась при вспышке погибающей звезды поблизости.