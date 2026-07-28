Астрономы нашли редкую блуждающую черную дыру

Черная дыра располагается примерно в 30 тысячах световых лет от центра родительской галактики. Подобные события регистрируют редко: в одной галактике они происходят примерно раз в 100 тысяч лет.

Астроном рассматривают несколько вариантов объяснения необычного положения черной дыры.

«Объект могло выбросить из центра галактики в результате гравитационного взаимодействия с другими черными дырами. По другой версии, черная дыра осталась в центре небольшой галактики-спутника, практически полностью разрушенной при слиянии с более крупной системой», — прокомментировали на портале.

Недавно исследователи обнаружили разные группы сливающихся черных дыр.