Астрономы нашли редкую блуждающую черную дыру
Астрономы нашли массивную черную дыру, которую называют блуждающей. Объект удалось увидеть благодаря вспышке, которая возникла из-за гибели звезды рядом, сообщил портал Phys.org.
Черная дыра располагается примерно в 30 тысячах световых лет от центра родительской галактики. Подобные события регистрируют редко: в одной галактике они происходят примерно раз в 100 тысяч лет.
Астроном рассматривают несколько вариантов объяснения необычного положения черной дыры.
«Объект могло выбросить из центра галактики в результате гравитационного взаимодействия с другими черными дырами. По другой версии, черная дыра осталась в центре небольшой галактики-спутника, практически полностью разрушенной при слиянии с более крупной системой», — прокомментировали на портале.
Недавно исследователи обнаружили разные группы сливающихся черных дыр.