Астрономы заявили о втором выбросе плазмы на Солнце. На этот раз в сторону Земли

Солнце усилило свою активность и произвело второй за сутки крупный выброс плазмы, который на этот раз частично направлен в сторону Земли. Как сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук, вспышку зарегистрировали в 14:59 по московскому времени.

Точкой выброса стала активная зона Солнца, имеющая номер 3998. Она расположена под углом в 39 градусов по линии, идущей от светила до нашей планеты.

«Плазма после крупных вспышек обычно распространяется под углами более 60 градусов, что означает, что, как минимум часть выброшенного вещества может двигаться к Земле», — предупредили ученые.

Астрономы подчеркнули, что уже сегодня орбиты могут достигнуть тяжело заряженные протоны и ионы. Их присутствие повышает риски для работы космических спутников.

Основной объем выброшенной плазмы дойдет до Земли к вечеру четверга, 27 февраля. Более точный прогноз ученые пообещали дать утром, когда получат обработанные данные скорости и направления солнечной массы, собранные космическими коронографами.

Сегодня ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук сообщили о крупнейшем в 2025 году выбросе плазмы на обратной стороне Солнца. Они пояснили, что образовавшееся облако росло на протяжении нескольких часов, а после оторвалось от светила и улетело в космос в сторону от Земли.