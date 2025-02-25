Астрономы РАН зафиксировали крупнейший в 2025 году выброс плазмы на Солнце

Самый крупный в 2025 году выброс плазмы произошел на Солнце в ночь на вторник, 25 февраля. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Специалисты пояснили, что выброс зафиксировали космические коронографы, снявшие облако плазмы, расширявшееся с 01:00 до 09:00 по московскому времени. После окончания процесса образовавшаяся плазма улетела в космос.

«Источником выброса является та же активная область, которая произвела два дня назад вспышку уровня X2.0. Если так, то источник взрыва расположен на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю», — предупредили ученые.

Они пояснили, что облако плазмы движется по направлению от нашей планеты и никакого негативного эффекта не окажет

При этом активные области на стороне Солнца, обращенной к Земле, останутся в опасной для планеты зоне на срок более полутора суток.

Произошедшая в конце прошлой недели вспышка максимального класса X на Солнце стала самой крупной за последние 2,5 месяца наблюдений. Ученые связали ее появление с увеличением активности светила в последние дни. Прогноз геомагнитной обстановки Земли они менять не стали, так как все основные активности произошли на обратной стороне Солнца.