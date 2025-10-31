Астроном Богачев не увидел предпосылок для новых магнитных бурь в ближайшую неделю

С начала года Солнце демонстрирует противоречивые признаки активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, за последние два дня на обращенной к Земле стороне Солнца не было зафиксировано ни одной вспышки. Это может означать как накопление энергии для мощного выброса, так и начало снижения активности, написал KP.RU .

Индекс вспышечной активности Солнца сейчас равен нулю — такого не наблюдалось около полутора лет. Периоды сильных вспышек, длящиеся неделю и более, сменяются «мертвыми сезонами», которые также могут продолжаться неделями.

Руководитель Лаборатории Сергей Богачев отметил в интервью изданию, что, несмотря на колебания, он видит тенденцию к снижению активности. Однако он также подчеркнул, что до конца недели еще возможны небольшие возмущения, хотя оснований для новых бурь в ближайшую неделю нет.

Появились признаки того, что Солнце может преподнести сюрпризы. Утром 30 октября на обратной стороне Солнца произошел мощный выброс солнечного вещества. Взрыв произвела активная область под номером 4246, которая ранее наделала дел и, казалось, прекратила существование. Теперь она может показаться вновь, и когда эта область встанет напротив Земли примерно через 10 дней, возможно всякое.