«Просто бомба». Астрономы восхитились красотой мощной вспышки на Солнце
Восхитившая астрономов вспышка на Солнце попала на видео
Астрономы смогли запечатлеть красоту мощной вспышки на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Вторая X-вспышка просто бомба, конечно. Очень красивая», — поделились астрономы.
Специалисты опубликовали видео явления. Они спрогнозировали, что, несмотря на впечатляющий вид, все выбросы пройдут мимо Земли и не окажут на нее никакого воздействия.
Ранее на Солнце произошла сильнейшая за два с половиной месяца вспышка. В прошлый раз возмущения такого уровня фиксировали еще 4 февраля. В лаборатории отмечали, что она стала частью мощной серии солнечных событий, одной из самых сильных в XXI веке.