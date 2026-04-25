«Просто бомба». Астрономы восхитились красотой мощной вспышки на Солнце

Астрономы смогли запечатлеть красоту мощной вспышки на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН .

Специалисты опубликовали видео явления. Они спрогнозировали, что, несмотря на впечатляющий вид, все выбросы пройдут мимо Земли и не окажут на нее никакого воздействия.

Ранее на Солнце произошла сильнейшая за два с половиной месяца вспышка. В прошлый раз возмущения такого уровня фиксировали еще 4 февраля. В лаборатории отмечали, что она стала частью мощной серии солнечных событий, одной из самых сильных в XXI веке.