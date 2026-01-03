Магнитная буря началась на Земле

На Земле началась слабая магнитная буря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Степень возмущенности магнитного поля планеты измеряется по шкале G, где первый уровень слабый, а пятый — экстремально сильный. Сейчас мощность составляет G1, то есть степень возмущенности слабая.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев предупредил, что в 2026 году магнитных бурь станет больше.Их число вырастет из-за резкого увеличения количества корональных дыр.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН прогнозировали, что первая магнитная буря в новом году может начаться в ночь на 3 января.