Астрономы нашли скопление Terzan 5 в центре Млечного Пути

Астрономы обнаружили звездное скопление Terzan 5 в балдже Млечного Пути. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на Astronomy & Astrophysics.

Terzan 5 находится на расстоянии примерно 18 800 световых лет от Земли. Его масса превышает солнечную в два миллиона раз, а светимость — в 800 тысяч раз. В этом скоплении ученые обнаружили четыре поколения звезд с возрастом от 2,5 до 12,5 миллиарда лет.

Исследовательская группа под руководством Джорджии Зулло и Франческо Ферраро из Болонского университета считает, что Terzan 5 — это остаточный строительный блок балджа, который не был полностью поглощен галактикой.