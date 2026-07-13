Phys.org: исследователи обнаружили разные группы сливающихся черных дыр

Ученые обнаружили, что сливающиеся черные дыры могут относиться к нескольким популяциям, которые сформировались в результате разных астрофизических процессов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Phys.org.

Существует несколько возможных сценариев. В одном из них две массивные звезды формируются и эволюционируют вместе, а после их гибели образуется двойная система черных дыр. Другой сценарий связан с плотными звездными скоплениями, где уже сформировавшиеся черные дыры могут сближаться и образовывать пары в результате случайных гравитационных взаимодействий.

Полученные данные считаются одним из наиболее убедительных свидетельств существования черных дыр второго поколения, которые могли сформироваться не непосредственно после коллапса массивной звезды, а в результате объединения двух более легких черных дыр.