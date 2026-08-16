Астрономы MIT подтвердили существование квазизвезд, выросших вокруг черной дыры

Существование квазизвезд — звезд, выросших вокруг черной дыры, — подтвердила международная группа ученых. Материал о научном исследовании опубликовали на сайте Массачусетского технологического института MIT News .

Ученые обнаружили неопознанное космическое тело, которое внешне напоминало гигантскую звезду. Их смутила масса космического объекта, она по уровню превосходила массу Солнца в сотню тысяч раз. Такой могут похвастаться только черные дыры.

На снимках с телескопа James Webb сперхплотное газовое облако размером с Солнечную систему выглядит как красная точка. Ученые не искали ее специально, ранее существование квазизвезд было чисто гипотетическим.

Новый космический объект назвали Black Hole Star 1. Если расчеты астрономов верны, то подобная квазизвезда могла сформироваться через 660 миллионов лет после Большого взрыва — за 8,5 миллиарда лет до появления Земли.

Ранее астрономы нашли массивную черную дыру, которую называют блуждающей. Объект обнаружили примерно в 30 тысячах световых лет от центра родительской галактики. Черную дыру удалось увидеть благодаря вспышке, которая возникла из-за гибели звезды рядом.