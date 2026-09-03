Астроном Турилов: покрытие Венеры Луной можно будет увидеть с помощью бинокля

В сентября 2026 года в небе можно будет наблюдать ряд астрономических явлений: от привычных до достаточно редких. Одним из них станет покрытие Венеры Луной, которое случится 4 сентября с 13 до 14 часов. Как его можно увидеть на небе, 360.ru рассказал популяризатор астрономии, руководитель клуба путешествий «К звездам» Ярослав Турилов.

«Это достаточно редкое явление, и его можно увидеть, используя простые астрономические приборы, допустим бинокль или телескоп. Венера — яркий объект, но из-за того, что событие произойдет днем, невооруженным глазом увидеть перекрытие не получится», — объяснил Турилов.

Для начала нужно найти на дневном небе Луну, а затем уже Венеру — она будет находиться рядом с естественным спутником Земли.

Еще одно астрономические событие, которое случится в сентябре, случается каждый год.

«Это день осеннего равноденствия, когда день будет равен ночи и в северном полушарии наступит астрономическая осень, а в южном — астрономическая весна. Это будет 23 сентября», — рассказал Турилов.

Какие еще астрономические события случатся в сентября этого года, как их наблюдать и как они повлияют на людей, читайте в материале 360.ru.