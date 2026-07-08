Астроном Киселев рассказал, что аномальная активность Солнца может привести к масштабным отключениям электроэнергии

За последние сутки на Солнце зафиксировано 26 вспышек категории C — это новый рекорд за последние два года. Астроном Александр Киселев в комментарии aif.ru объяснил, чем может быть опасно такое явление для Земли.

Ученый заявил, что, даже если каждая вспышка не экстремальна по отдельности, их совокупность свидетельствует о значительном высвобождении энергии Солнцем.

По словам эксперта, количество вспышек может говорить о приближении пика 25-го солнечного цикла в 2026 году, когда активность светила достигает максимума. В этот период магнитные поля становятся более сложными и нестабильными, увеличивая частоту и интенсивность солнечных вспышек, отметило ИА НСН.

Рекордное количество вспышек не обязательно приведет к катастрофам, однако оно повышает вероятность корональных выбросов массы — выбросов из солнечной атмосферы огромных облаков плазмы и магнитных полей. Если такой выброс будет направлен в сторону Земли, он может вызвать геомагнитную бурю, способную повредить спутники и вызвать сбои в их работе. Это может повлиять на системы навигации, связи и дистанционного зондирования Земли.

Кроме того, сильные геомагнитные бури способны индуцировать токи в линиях электропередач, что может привести к перегрузкам и масштабным отключениям электроэнергии. В качестве еще одного следствия аномальной активности астроном назвал яркие полярные сияния, которые могут наблюдаться даже на низких широтах.