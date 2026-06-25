Астроном Бурмистров уточнил, на какой высоте появляются серебристые облака

Евгений Бурмистров, специалист в области астрономии Пермского политеха, сообщил aif.ru , что серебристые облака образуются на высоте 80 километров и выше — почти на границе с космосом.

Астроном пояснил, что эти облака состоят из микроскопических ледяных кристаллов, которые намерзают на частицы метеорной пыли. Они формируются в мезосфере, где температура может опускаться до –120 °C.

Бурмистров добавил, что серебристые облака лучше всего видны в умеренных и высоких широтах в середине лета, особенно на стыке июня и июля — через полчаса-час после заката или до рассвета.

За последние сто пятьдесят лет серебристые облака стали появляться чаще и светиться интенсивнее. Поэтому ученые рассматривают их как природный маркер уровня метана в атмосфере, передает RT.