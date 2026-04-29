Астронавт Дениз Бернхэм войдет в состав экспедиции МКС-76

Дублирующим экипажем экспедиции МКС-75 — и, по сложившейся традиции, основным МКС-76 — станут россияне Дмитрий Петелин и Константин Борисов, а также американка Дениз Бернхэм. Об этом сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов .

Сейчас они тренируются, отрабатывая действия на случай аварии в российском сегменте МКС. Для россиян этот полет станет вторым, для американки — первым.

Кроме того, сегодня Петелину присвоили звание почетного гражданина города Удачный в Якутии, где будущий космонавт учился в первом и втором классах. Гостям из города он провел экскурсию по ЦПК и передал памятные подарки.

Командиром дублирующего экипажа МКС-76 станет самый опытный из космонавтов, начальник Центра Олег Кононенко. Он признался, что хочет улучшить собственный рекорд по продолжительности пребывания на орбите.