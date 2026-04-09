Космонавт Кононенко собрался побить собственный рекорд по пребыванию на орбите

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Герой России Олег Кононенко рассчитывает улучшить мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Об этом он заявил ТАСС в преддверии шестой орбитальной миссии.

По словам Кононенко, сейчас каждый космический полет продлили до девяти месяцев. Его миссия будет длиться столько же. Космонавт признался, что не хочет загадывать, но, скорее всего, побьет собственное достижение.

На счету командира отряда космонавтов Роскосмоса суммарный налет в 1110 суток. Это действующий рекорд по общей продолжительности пребывания человека в космосе.

Ранее Герой России предположил, что в течение 50 лет российские космонавты отправятся на Марс, а возможно, долетят и до пояса астероидов.

