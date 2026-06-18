Arkeonews: в Албании нашли руины первого эллинистического храма

В ходе археологических раскопок в древнем иллирийском городе, расположенном в районе населенного пункта Бушат на севере Албании, ученые из Университетов Варшавы и Тираны сделали важное открытие. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Arkeonews .

Специалисты обнаружили каменный фундамент крупного эллинистического храма. В процессе исследований археологи также частично вскрыли оборонительную стену, которая окружала холм. По словам ученых, эта стена одновременно служила границей теменоса — священного пространства, отделявшего святилище от остальной части города.

Находка имеет ключевое значение для изучения иллирийской культуры, так как это первый эллинистический храм, идентифицированный в северной части Албании.