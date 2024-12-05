Археологи узнали, кого сожгли перед стенами Херсонеса в I веке нашей эры

Археологи, ведущие раскопки в Херсонесе Таврическом — в современном Севастополе, нашли в некрополе артефакты римского периода и выявили новую информацию о погребальных ритуалах, принятых две тысячи лет назад. Об этом рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН и Севастопольского госуниверситета Виктор Вахонеев.

Благодаря археологическим работам эксперты нашли участки некрополя разных эпох, связанные с религиозными культами.

На одной из площадок раскопали золотые украшения. Проанализировав их, археологи выяснили, что там проходило прощание с человеком, который «удостоился очень большой чести». Его похоронили в склепе с внешней стороны городской стены.

На одной территории прошло прощание, на другой — погребение. Специалисты смогли сопоставить место кремации с участком захоронения праха. Установить такую связь — большая редкость.

Эксперты выяснили, что погребенный человек не принадлежал «социальной верхушке». Он жил во второй половине I века нашей эры. Человека похоронили с особыми почестями, что говорит о высоком статусе.

Ранее российские археологи обнаружили девять погребений в ходе раскопок памятника «Новобиксинтеевский могильник» в Татарстане. Захоронения датировали каменным веком.