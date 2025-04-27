Археологи обнаружили редчайшие артефакты IV века на Северном Кавказе

В некрополе Алхан-Кала в Чечне, где с IV по XIII век было кладбище, археологам удалось обнаружить уникальные артефакты аланской культуры — предметы из стекла, оружие, элементы конской упряжи и золотые украшения. Об этом сообщило издание Heritage Daily со ссылкой на Институт археологии РАН и Академию наук Чеченской Республики.

Аланы были ираноязычным кочевым народом, который мигрировал на Северный Кавказ. Их государство существовало до монгольского нашествия.

Самыми впечатляющими находками археологов стали золотая подвеска с полудрагоценными камнями и чаша из стекла. Предположительно, ее привезли из Византии или Персии.

Ученые отметили значимость захоронений для изучения культуры Алании. Также исследователи рассказали, что артефактами можно подтвердить некоторые догадки. Например, что древний народ обладал высоким уровнем мастерства и имел торговые связи с Византией, Сасанидским Ираном и миром арабского Востока.

Ранее специалисты из Университета Сан-Паулу обнаружили древнюю окаменелость муравья в Бразилии.

