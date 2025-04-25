Ученые из Университета Сан-Паулу обнаружили древнюю окаменелость муравья в Бразилии

Ученые из Университета Сан-Паулу обнаружили в Бразилии древнюю окаменелость муравья, возраст которой составляет 113 миллионов лет. Это самый древний известный представитель семейства муравьиных, написал сайт MK.Ru , ссылаясь на журнал Current Biology.

Образец относится к вымершему подсемейству Haidomyrmecinae, которое называют «адскими муравьями». Уникальная сохранность находки позволила создать точную цифровую модель с помощью микротомографии.

Открытие произошло при изучении коллекции окаменелостей формации Крату. Среди тысяч образцов ученые обратили внимание на экземпляр, заключенный в известняковую породу.

Оказалось, что это новый вид «адских муравьев», вымерших к концу мелового периода. У них были серповидные мандибулы, которые двигались вертикально, а не горизонтально, как у современных видов. Такая система строения не имеет аналогов среди ныне существующих насекомых.

Ранее считалось, что сложные адаптации формировались постепенно. Но эта находка показывает, что уже 113 миллионов лет назад существа обладали продвинутой анатомией. Это указывает на ускоренные темпы эволюции.