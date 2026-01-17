Археологи нашли уникальный «суперкорабль» викингов у берегов Дании

В Дании подводные археологи обнаружили самый большой из когда-либо существовавших «суперкораблей» викингов, построенный примерно в 1410 году нашей эры. Об этом сообщило издание Independent со ссылкой на Музей кораблей викингов.

Ученые по-новому оценили масштабы средневековой торговли в Северной Европе после обнаружения у датского побережья корабля типа когг.

«Судно, названное Svaelget 2 в честь канала у берегов Копенгагена, Дания, где оно было найдено, имеет длину 28 метров, ширину девять метров и высоту шесть метров, что примерно соответствует длине двух школьных автобусов и ширине одного», — говорится в материале.

Исследователи предположили, что корабль мог перевозить около 300 тонн груза. Они назвали эту находку одной из важных вех в морской археологии.

Археологи выяснили, что корабль построили из древесины, привезенной из Нидерландов и Померании (находится на территории современной Польши). Доски были сделаны из померанского дуба, а каркас — из нидерландской древесины.

Судно нашли на глубине около 13 метров, в исключительно хорошем состоянии. Сохранилась часть такелажа, а также редкие предметы повседневного быта, в частности, деревянная посуда, бронзовые кастрюли, гребни и четки. Ученые уверены, что это было торговое судно.

Ранее в Германии археологи обнаружили массовое захоронение с жертвами чумы, принадлежащее к XIV веку.