Археологи нашли в Германии останки жертв средневековой чумы
Popular Science: в Германии нашли останки жертв средневековой чумы
Международная группа археологов обнаружила в Германии массовое захоронение времен «черной смерти» — эпидемии чумы, в период с 1346 по 1353 годы унесшей жизни до половины населения Европы. Об этом сообщил журнал Popular Science.
Местом обнаружения оказался участок около заброшенной средневековой деревни Нойзес. На нем археологи зафиксировали перемешанную почву и признаки человеческих останков, что говорит о спешке при закапывании тел.
«Результаты раскопок свидетельствуют о том, что мы определили местонахождение одного из описанных в Эрфуртских хрониках наиболее массовых захоронений жертв чумы», — рассказал географ Лейпцигского университета Михаэль Хайн.
Радиоуглеродный анализ показал, что останки относятся к XIV веку, что указывает на средневековое захоронение. Версию о чумной причине захоронения поддерживает состав почвы.
Ранее археологи обнаружили древний комплекс гробниц на северо-западе Китая.