Археологи нашли в Германии останки жертв средневековой чумы

Международная группа археологов обнаружила в Германии массовое захоронение времен «черной смерти» — эпидемии чумы, в период с 1346 по 1353 годы унесшей жизни до половины населения Европы. Об этом сообщил журнал Popular Science .

Местом обнаружения оказался участок около заброшенной средневековой деревни Нойзес. На нем археологи зафиксировали перемешанную почву и признаки человеческих останков, что говорит о спешке при закапывании тел.

«Результаты раскопок свидетельствуют о том, что мы определили местонахождение одного из описанных в Эрфуртских хрониках наиболее массовых захоронений жертв чумы», — рассказал географ Лейпцигского университета Михаэль Хайн.

Радиоуглеродный анализ показал, что останки относятся к XIV веку, что указывает на средневековое захоронение. Версию о чумной причине захоронения поддерживает состав почвы.

