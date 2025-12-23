Археологи нашли следы высокоразвитой цивилизации в Пакистане

The Express Tribune: в Пакистане раскопали древний город VI века до н. э.

Специалисты Департамента археологии Пенджаба нашли во время раскопок исторического памятника Бхир в окрестностях Таксилы свидетельства существования высокоорганизованной цивилизации. Археологи датировали эту культуру VI веком до нашей эры, сообщила газета The Express Tribune .

Ученые обнаружили признаки раннего городского планирования: узкие улицы, дома, колодцы, зернохранилища и предметы повседневного быта. По мнению археологов, город развивался органически, его планировка отличается от более поздней греческой модели градостроительства.

Археологический памятник располагается в месте, где проходили крупные торговые пути в Центральную Азию и Афганистан. Он также является самым древним поселением в окрестностях Таксилы, которую Александр Македонский захватил в ходе своего индийского похода.

Город играл важное значение в ранней истории цивилизации Гандхары, описанной в «Махабхарате» и «Рамаяне».

Ранее китайские археологи нашли в провинции Шэньси фрагмент старинной военной дороги эпохи династии Цинь. Протяженность пути, построенного по приказу императора Ши Хуан-ди, составила около 13 километров.