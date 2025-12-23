Археологи обнаружили фрагмент старинной военной трассы эпохи династии Цинь в китайской провинции Шэньси

Археологическая экспедиция обнаружила в китайской провинции Шэньси фрагмент старинной военной трассы эпохи династии Цинь, известной как дорога Цинчжидао. Протяженность найденного участка составляет около 13 километров. Изначально трасса простиралась на расстояние около 900 километров, пересекая север Китая и играя значительную роль в обеспечении военных операций и торговли, написал MIR24.TV со ссылкой на South China Morning Post.

Дорога получила известность благодаря своему масштабу и уникальным технологиям постройки. Ее ширина достигала приблизительно 40 метров, позволяя обеспечить одновременно четырехполосное движение транспорта. Создание магистрали осуществлялось по указанию первого китайского императора Ши Хуан-ди в рекордно короткие сроки — всего за пять лет.

Исследователи нашли свидетельства сложной строительной техники той эпохи: многочисленные траншеи, проложенные по прямой линии, сохранившийся фундамент и следы дорожного полотна. Строительство дороги подразумевало трудоемкую подготовку местности, в ходе которого рабочим приходилось устранять природные препятствия, такие как холмы и низины, для построения прямого маршрута из столицы империи Сяньяна в район Цзююань, современный Баотоу.

Находка позволит специалистам глубже изучить военную стратегию древнего Китая и взаимодействие имперских властей с соседними племенами, в частности с кочевыми народами хунну.