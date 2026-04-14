Космические премьеры Подмосковья: что можно увидеть в ночном небе в апреле Астрофизик Коваль: если повезет, то звездный дождь в апреле будет большим

Апрель подарит нам сразу несколько космических событий: жители Земли увидят комету, звездные дожди, Малый парад планет и сближение Марса с Нептуном. Полюбоваться некоторыми из этих космических представления получится и в Подмосковье. Главное — избегать слишком ярких, «засвеченных», регионов и вооружиться хотя бы биноклем.

Улетающая комета PANSTARRS Комету C/2025 R3 (PANSTARRS) открыли 8 сентября 2025 года с помощью почти двухметрового телескопа Ричи-Кретьена в гавайской обсерватории на спящем вулкане Халеакала. Через пару дней небесное тело проскользнуло в 539 миллионах километров от Солнца. Космическая скиталица состоит из водяного льда, застывшего углекислого и угарного газа, а также метана и аммиака, пыли и каменистых частиц. В газовой оболочке зафиксировали циан и двухатомный углерод. При взаимодействии с солнечным светом они придают голове комете характерный зеленоватый оттенок, причем со временем он все ярче. Комета скоро покинет Солнечную систему, так что на нее стоит посмотреть. Лучше всего это делать во второй половине апреля, примерно 20-го числа, в предрассветные часы. Искать нужно в небе на северо-востоке. Яркость обещают достаточную, чтобы различить в бинокли, телескопы и, возможно, невооруженным глазом. Главное — уйти подальше от засвеченного неба.

Фото: комета C/2025 R3 (PanSTARRS), 8 апреля 2026 года. Dimitrios Katevainis / Википедия

Поток Лириды Впервые Лириды в письменном источнике упомянули в 687 году до нашей эры — отчет о звездном дожде записан в древнекитайском тексте «Цзо чжуань». Этот поток образован шлейфом пыли от долгопериодической кометы Тэтчера (C/1861 G1), которая совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 415 лет. Сейчас Лириды дают умеренное количество метеоров, а вот 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США был не просто космический дождь, а настоящий шторм: до 700 метеоров в час. Пусть нынешние потоки и не таки обильные, падающие звезды бывают достаточно яркими и оставляют светящиеся шлейфы. В нынешнем году их ожидают с 16 по 30 апреля, пик активности прогнозируют в ночь с 22 на 23 апреля. Предполагается около 18 метеоров в час. Лучшее время для наблюдений — с после полуночи до рассвета. Но космическое шоу нужно наблюдать за городом, подальше от городских огней.

Фото: апрельский поток Лириды. Daniel Reinhardt / www.globallookpress.com

Парад и сближение планет Совсем скоро, 18 апреля, ожидается Малый парад планет: на предрассветном небе выстроятся в ряд Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун. Однако в Северном полушарии его не получится разглядеть из-за близости небесных тел к Солнцу. Да и в Южном зрелище будет не для всех. Наблюдать за сближением Марса и Нептуна тоже выйдет не у каждого. Редкое астрономическое событие произойдет около 13–18 апреля, планеты будут расположены экстремально низко над восточным горизонтом в ярких сумерках. Однако можно попытать удачу, соблюдая все те же условия: уйти подальше от засветки и вооружиться хотя бы 10-кратным биноклем.

Интересно Лучшие зоны с минимальным световым загрязнением в Московской области — Талдомский и Шаховской округа. Также популярное место среди астрономов-любителей — деревня Скриплево в Дмитровском округе: там открытый горизонт на восток и юг. Кроме того, в Подмосковье работают три звездных наблюдательных пункта: Звенигородская обсерватория ИНАСАН, частная обсерватория «Ка-Дар» в Домодедовском округе и Пущинская радиоастрономическая обсерватория.

Источники звездных дождей Кометы бывают двух видов: долгопериодические и короткопериодические. Последние, обычно небольшие, летят по не слишком вытянутым орбитам. Если они подлетают близко к Солнцу, то начинают испаряться, разваливаться. После них остается метеорный поток, рассказал 360.ru астроном, астрофизик Владимир Коваль.

Обычно комета состоит из замерзших газов. Такой лед не всегда водяной: может быть и замерзшая кислота, и замерзший метан. Эта составляющая дает такой хвост, который направлен от Солнца за счет солнечного ветра. А вторая составляющая — космическая пыль. То есть, грубо говоря, каменные, железные кусочки.

Откуда все это? Когда весной тает снег, на его поверхности начинают проглядывать черные вкрапления — мусор, который туда нападал. Примерно то же самое происходит, когда комета эдаким пылесосом собирает всякую пыль, которая есть в космическом пространстве, уточнил Коваль: вблизи от Солнца частицы освобождаются из ледяного плена.

Фото: изображение комет 1680 и 1811 годов, кометы Донати 1858 года, комета Галлея 1835 года и многохвостая комета 1741 года. Science Museum / www.globallookpress.com

Так может образоваться второй хвост. Он растягивается, образуя кометный шлейф из пыли. Маленькие короткопериодические кометы обычно разваливаются за несколько оборотов (их еще иногда называют кометы группы Юпитера, потому что он часто их порождает). Остается то, что мы называем метеорными потоками, рассказал астрофизик.

Когда Земля пересекает орбиту бывшей кометы, эти частицы влетают в атмосферу и дают так называемый звездный дождь. Если мы пролетаем вблизи ядра кометы, там, естественно, частиц больше. Если ближе к хвостам — влетают мелкие частички, и они образуют отдельные метеоры. Лириды, августовские Персеиды — это все остатки древних комет.

Если комета долгопериодическая, то появляется у Солнца гораздо реже. Ее орбита более вытянута, и она улетает, как комета Галлея. Может вообще появляться раз в 200 лет, а то и реже. Обычно они более массивные и разрушаются медленно, но зато, приближаясь к Солнцу, дают более эффектные хвосты, добавил Коваль.

Фото: Willi Rolfes / www.globallookpress.com

Любой метеорный дождь, добавил собеседник 360.ru, можно увидеть ночью. Но «визуальные эффекты» зависят от количества падающих частиц в час, ведь состав у комет разный. Еще многое значит скорость: быстрые метеоры более зрелищны, они напоминают салют. «Персеиды как раз характеризуются такими большими длинными медленными хвостами. А Лириды более средние, так сказать. Если повезет, и мы войдем ближе к бывшему ядру, то звездный дождь может быть большим, когда в минуту сыплет буквально по несколько метеоров. А если нет — так, отдельные капельки будут влетать, сгорать», — заключил астрофизик.