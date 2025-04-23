Аппарат НАСА случайно сфотографировал астероид необычной формы

Космический аппарат «Люси» по пути к Юпитеру запечатлел астероид Дональдджохансон необычной формы и со сложным геологическим составом. НАСА сообщило об этом в соцсети X .

Камера дальней разведки аппарата «Люси» сняла двойной объект длиной восемь и шириной до 3,5 километра. Этот астероид выглядел, как два вложенных друг в друга рожка мороженого. Специалисты НАСА предположили, что он мог образоваться при столкновении космических объектов.

«Этот астероид обладает поразительно сложной геологией. По мере того, как мы будем детально изучать сложные структуры, они откроют важную информацию о строительных блоках и процессах столкновения, которые сформировали планеты в нашей Солнечной системе», — заявил профессор Юго-Западного института в Колорадо Хэл Левисон.

Это вторая серия снимков Дональдджохансона, полученных учеными. «Люси» сняла его по пути к троянскому астероиду Юпитера Эврибатес, который является основным объектом исследования. Конечной точки космический аппарат достигнет лишь в августе 2027 года.

В марте научно-технический модуль Blue Ghost успешно сел на лунную поверхность. Он исследует реголитовую пыль около горы Латрейль в Море Кризисов.