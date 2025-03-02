Космический аппарат Blue Ghost успешно сел в Море Кризисов на Луне

Отправленный в космос 15 января научно-технический модуль Blue Ghost совершил успешную посадку на лунную поверхность около горы Латрейль в Море Кризисов. Об этом сообщил пресс-центр NASA.

Во время двухнедельной миссии Blue Ghost соберет образцы реголита, проведет попытку бурения почвы, а также проверит работу глобальной навигационной спутниковой системы.

Собранные данные помогут понять, как космическая погода и другие силы оказывают воздействие на Землю.

Кроме того, космический аппарат установит на поверхности Луны маячки, чтобы будущие миссии могли точнее определять свое положение на естественном спутнике Земли.

Еще одним вопросом миссии станет влияние реголитовой пыли, которой покрыта вся лунная поверхность, на механизмы и искусственные материалы. Модуль проверит, как можно предотвратить ее накопление и защитить другие аппараты.

Установленные на борту Blue Ghost системы соберут данные о лунной коре и магнитных полях, что даст лучшее представление о внутренней структуре спутника и его эволюции.

Севший на Луне космический аппарат разработала американская компания Firefly Aerospace. На орбиту модуль вывела ракета Falcon 9, доставившая в космос сразу 10 приборов NASA, предназначенных для исследования Луны. Также на борту носителя находился японский модуль HAKUTRO 2. В апреле он доставит на Луну мини-ровер.

Власти Китая объявили, что в 2026 году отправят на Луну исследовательский зонд «Чанъэ-7», состоящий из орбитального и посадочного модулей, лунохода и прыгающего зонда, который займется поисками воды на Южном полюсе. Аппарат при помощи одного прыжка способен преодолеть расстояние до 10 километров.