Американские ученые подтвердили связь между участием отцов в воспитании и уровнем стресса

Ученые из Университета Делавэра и Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) провели исследование, в котором приняли участие 174 пары родителей. В ходе работы родители оценивали свой вклад в воспитание ребенка, сообщил RidLife .

Результаты показали, что активное участие обоих родителей в воспитании способствует снижению уровня родительского стресса как у матерей, так и у отцов. Это наблюдение оставалось актуальным независимо от того, состояли ли родители в отношениях или жили отдельно.

Авторы исследования подчеркивают, что с увеличением вовлеченности в воспитание пары начинали более позитивно воспринимать вклад друг друга и реже испытывали эмоциональное напряжение, связанное с выполнением родительских обязанностей. Таким образом, совместное воспитание, или копарентинг, оказывается важным фактором для улучшения психоэмоционального состояния родителей, добавил atas.info.