Американские ученые отправили сурков на OnlyFans зарабатывать на исследования

NYT: в Калифорнийском университете ученые завели суркам аккаунт на OnlyFans

На платформе OnlyFans создали аккаунт желтобрюхих сурков OnlyMarms. Биологи Калифорнийского университета выкладывают видео повседневной жизни подопечных, чтобы заработать на исследования, сообщила газета The New York Times .

Из-за сокращения финансирования научных исследований в США ученые оказались в тяжелой ситуации. Они несколько лет изучали желтобрюхих сурков, чтобы понять, как их популяция реагирует на изменения окружающей среды.

Биологи вдохновились сериалом «У Марго проблемы с деньгами» и завели аккаунт на OnlyFans. Вместо эротического контента они выкладывают кадры повседневной жизни животных. Доступ к видео свободный, но авторы просят чаевые на развитие проекта.

«Все сурки несовершеннолетние, но мы должны сделать это ради научного просвещения», — заявил профессор Дэниел Блюмштейн.

Ранее на платформе зарегистрировалась экстрасенс принцессы Дианы. Салли Морган 74 года.