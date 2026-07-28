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Американские ученые отправили сурков на OnlyFans зарабатывать на исследования

NYT: в Калифорнийском университете ученые завели суркам аккаунт на OnlyFans

Heinz Hudelist/imageBROKER.com
Фото: Heinz Hudelist/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

На платформе OnlyFans создали аккаунт желтобрюхих сурков OnlyMarms. Биологи Калифорнийского университета выкладывают видео повседневной жизни подопечных, чтобы заработать на исследования, сообщила газета The New York Times.

Из-за сокращения финансирования научных исследований в США ученые оказались в тяжелой ситуации. Они несколько лет изучали желтобрюхих сурков, чтобы понять, как их популяция реагирует на изменения окружающей среды.

Биологи вдохновились сериалом «У Марго проблемы с деньгами» и завели аккаунт на OnlyFans. Вместо эротического контента они выкладывают кадры повседневной жизни животных. Доступ к видео свободный, но авторы просят чаевые на развитие проекта.

«Все сурки несовершеннолетние, но мы должны сделать это ради научного просвещения», — заявил профессор Дэниел Блюмштейн.

Ранее на платформе зарегистрировалась экстрасенс принцессы Дианы. Салли Морган 74 года.