Бывший экстрасенс принцессы Дианы зарегистрировалась на OnlyFans

Ясновидящая Салли Морган, которую назвали бывшим личным экстрасенсом принцессы Дианы, завела аккаунт на OnlyFans. Женщина в свои 74 года планирует продавать подписчикам персональные видео с советами по секс-терапии, сообщила газета Daily Mail .

Морган заявила, что в прошлом работала и с другими известными клиентами, в том числе с Умой Турман и Робертом де Ниро. На OnlyFans она собирается предлагать индивидуальные запросы: готовить материалы по теме обращения и связывать с людьми на том свете. Помимо медиум-контента, Морган планирует выпускать ролики о секс‑терапии — в формате рекомендаций.

«Ко мне обращаются люди, говоря, что хотят связаться с умершими родителями, но очень часто оказывается, что на самом деле они хотят поговорить о проблемах, связанных с текущими сексуальными отношениями», — отметила экстрасенс.

К выходу на популярную платформу ее подтолкнули ограничения на монетизацию в других соцсетях при большой аудитории. Морган заявила, что суммарно у нее более миллиона подписчиков. Кроме того, в свои 74 года она похудела на несколько десятков килограммов и стала выглядеть на 20 лет моложе.

Ясновидящая продолжит выступать вживую: раньше она гастролировала по США и Европе, а сейчас будет проводить сеансы в основном в Великобритании. Она предположила, что запуск аккаунта на OnlyFans поможет компенсировать снижение доходов.

