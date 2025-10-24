Академик РАН Готье рассказал, что клеточные технологии станут моделью создания органов и тканей в трансплантологии

Ученый рассказал, что в практике обычно пересаживают один орган — либо почку, либо часть печени. Однако несколько лет назад он сделал серию трансплантаций части поджелудочной железы от живого донора реципиентам с сахарным диабетом первого типа. Результаты были великолепными.

Директор центра сообщил, что последние три года они проводят около 300 трансплантаций сердца, около 300 трансплантаций печени и примерно 300 трансплантаций почки. В общей сложности выполняется около тысячи операций в год.

«Когда мы пересаживаем орган человеку в возрасте 70 лет, который в принципе завтра должен умереть, потому что у него не работает сердце, — то мы ему продлеваем жизнь. Он проживет еще 10 лет или больше с хорошим качеством жизни», — цитирует Готье сайт KP.RU.

Говоря о технологиях будущего, академик отметил, что трансплантология рассчитывает на клеточные технологии как на модель в создании органов или тканей. Однако он считает, что еще много лет мы будем использовать донорские органы.