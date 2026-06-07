Академик Бычков рассказал о формировании цветов шаровых молний

Шаровые молнии возникают во время грозы от удара линейных разрядов в почву и состоят из горячего газа или пара и оксидной оболочки. В зависимости от материала, куда попадает линейная молния, зависит цвет шаровой. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил академик РАЕН и председатель комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

Он подчеркнул, что шаровые молнии бывают разного размера и могут быть как небольшими — от 20 сантиметров, так и гигантскими — до 100 метров.

«Основные цвета — желтый, оранжевый, красный, белый и голубой. Если [линейная молния ударит] в органику — будет оранжевый цвет, если в металл — белый», — заявил Бычков.

Академик добавил, что шаровая молния существует около 20 секунд. После истечения этого срока она может взорваться или погаснуть самостоятельно.

Доктор физико-математических наук, профессор Роман Шанин посоветовал свидетелям шаровых молний не паниковать, а медленно отдаляться. Он отметил, что в случае бегства воздушные потоки приблизят опасный заряд к человеку, поэтому действовать нужно предельно аккуратно.