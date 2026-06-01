Россиянам рассказали, как действовать при встрече с шаровой молнией

Доктор физико-математических наук, профессор Роман Шамин поделился с aif.ru рекомендациями о том, как обезопасить себя при встрече с шаровой молнией.

По словам профессора, если шаровая молния возникла прямо перед человеком, это чрезвычайно опасная ситуация. Попытка убежать от нее может привести к тому, что воздушные потоки увлекут молнию за собой, и она начнет преследовать человека, добавил KP.RU.

Эксперт рекомендует медленно отдаляться от шаровой молнии, не пытаясь при этом воздействовать на нее каким-либо образом, например, бросать в нее предметы.

Шаровая молния является нестабильным явлением и движется в соответствии с воздушными потоками. Вероятность того, что она попадет в помещение, крайне мала. В случае появления шаровой молнии рядом с человеком важно не совершать резких движений, чтобы не спровоцировать ее перемещение.