AJCN: употребление фастфуда в детстве связано с уменьшением объема структур мозга

Исследование, опубликованное в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, показало, что чрезмерное употребление ультраобработанных продуктов в раннем возрасте может привести к уменьшению объема подкорковых структур мозга у детей шести лет. Об этом сообщили «Известия» .

Специалисты изучали рацион детей в возрасте шести, 12, 24 и 72 месяцев. К ультраобработанной пище они отнесли фастфуд, сладкие напитки, снеки и другие продукты промышленного производства с высоким содержанием добавок. Развитие мозга оценивалось с помощью МРТ.

«В среднем увеличение кумулятивного потребления ультрапереработанных продуктов на 10% было связано с уменьшением объема подкорковых структур на 1,92%», — говорится в исследовании.

Ученые зафиксировали изменения в ряде ключевых областей мозга, включая двустороннее прилежащее ядро, левую миндалину, двустороннее бледное ядро, левый путамен и таламус. При этом диета не оказала значимого влияния на когнитивные способности детей в возрасте 24 и 72 месяцев, однако биологические изменения в структуре мозга были очевидны.