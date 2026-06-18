ACS Chemical Neuroscience: ученые смогли усилить очистку мозга от токсинов при Альцгеймере

Ученые из Австралии заявили об успехе в испытаниях экспериментального препарата Cu (ATSM), содержащего медь. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на ACS Chemical Neuroscience.

В ходе экспериментов на животных специалисты обнаружили, что препарат помогает восстановить естественный процесс очистки мозга от токсичных белков, которые связаны с болезнью Альцгеймера.

Механизм действия основан на увеличении количества белков-переносчиков P-gp. Они выводят вредные вещества через гематоэнцефалический барьер. За 56 дней лечения уровень бета-амилоида снизился на 42%, а показатели памяти и обучения улучшились почти на 44%.