Глава SpaceX Илон Маск заявил, что загадочное небесное тело 3I/ATLAS может оказаться необычной кометой или астероидом, способным стереть с лица Земли один из континентов или уничтожить большую часть человечества. Об этом написал в своей статье для Daily Star корреспондент Джерри Лоутон.

Американский предприниматель также предположил, что небесное тело может иметь инопланетное происхождение. Но независимо от его природы нельзя исключить того, что загадочный объект отклонится от своей траектории, пролетая мимо Земли 19 декабря, и упадет на планету. Последствия будут серьезные.

«Он предупредил, что в случае столкновения с Землей „будет уничтожен один из континентов“. И добавил: „Возможно, будет и хуже. Вероятно, это приведет к гибели большей части человечества, если не всех нас“», — процитировал Маска Лоутон.

Ранее ученый из Гарвардского университета Ави Леб сообщил, что астрономы зафиксировали загадочные лучи неизвестной природы, испускаемые межзвездным объектом 3I/ATLAS.