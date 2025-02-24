Звезды российской эстрады выступили в Солнечногорске в честь 23 Февраля

Торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в Культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске. Специальными гостями программы стали заслуженный артист России Сергей Куприк и Виктория Цыганова.

Жители и гости муниципалитета наслаждались яркими и патриотичными выступлениями артистов. Сергей Куприк и Виктория Цыганова исполнили любимые хиты, а также Сергей представил новую песню «Мы победим» на стихи и музыку Донецких авторов.

«Хочу пожелать всем военнослужащим крепкого здоровья, добра и благополучия. Чтобы поскорее вернуться с победой домой, к своим семьям. Мы в вас верим и очень ждем! С праздником!» — отметил Сергей Куприк.