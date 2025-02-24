Звезды российской эстрады выступили в Солнечногорске в честь 23 Февраля

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в Культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске. Специальными гостями программы стали заслуженный артист России Сергей Куприк и Виктория Цыганова.

Жители и гости муниципалитета наслаждались яркими и патриотичными выступлениями артистов. Сергей Куприк и Виктория Цыганова исполнили любимые хиты, а также Сергей представил новую песню «Мы победим» на стихи и музыку Донецких авторов.

«Хочу пожелать всем военнослужащим крепкого здоровья, добра и благополучия. Чтобы поскорее вернуться с победой домой, к своим семьям. Мы в вас верим и очень ждем! С праздником!» — отметил Сергей Куприк.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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На праздничном концерте также выступили творческие коллективы округа, которые подготовили разнообразные музыкальные и танцевальные номера для зрителей.

«2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества. В этот важный день мы хотели поздравить всех, кто защищает нашу Родину и благодаря кому мы можем жить спокойно. Этот концерт поддержал дух патриотизма, в зале ощущалась атмосфера единства», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Мероприятие собрало полный зал. Концерт посетили более 500 человек.

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