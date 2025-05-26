Звезды российского футбола сыграли с любительской командой в Пушкино

Легенды футбола провели вторую игру четвертого летнего сезона проекта «Выходи во двор» в Пушкино. Профессиональные спортсмены встретились с любительской сборной и выиграли со счетом 11:8.

Среди именитых футболистов, которые вышли на поле, были Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко, Андрей Каряка, Александр Филимонов. Тренером выступил Валерий Гладилин.

«За все три сезона мы получали массу положительных отзывов от жителей Московской области, детей и взрослых, самих Легенд. Проект пользуется большой популярностью и является стимулом и мотивацией для юных спортсменов», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Ремонт стадиона физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино», расположенного на улице 50 лет Комсомола, провели в 2024 году. Футболист Дмитрий Аленичев живет в Пушкино уже больше 20 лет. Он признался, что часто проезжал мимо стадиона, где прошла игра, и надеялся, что его обновят.

«И, наконец, это свершилось. Вдвойне приятно, что сегодня в моем городе присутствуют мои друзья, легендарные футболисты, с которыми я провел очень много времени на футбольном поле и за его пределами. И мы сделаем все возможное, чтобы в моем городе был сегодня самый настоящий футбольный праздник», — подчеркнул спортсмен.

Валерий Гладилин поблагодарил родителей, которые приводят своих детей заниматься спортом, а Андрей Тихонов назвал правильным решением популяризацию здорового образа жизни среди школьников 10-12 лет.

Перед началом матча знаменитые футболисты провели мастер-классы, а позже дали автографы и сфотографировались со всеми желающими. Комментировали игру спортивный журналист Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев.

В новом сезоне все игры проекта «Выходи во двор» посвящены 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества.

Вторую игру сезона в Пушкино посетили около двух тысяч болельщиков.