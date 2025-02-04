Сегодня 09:52 Звезды российского футбола провели мастер-классы в Луховицах 0 0 0 Фото: Телеканал 360 Подмосковье

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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпиец» состоялся настоящий праздник футбола. Чемпионы страны устроили для детских команд мастер-классы, которые собрали около 60 участников.

Легенды футбола в Луховицы приезжают во второй раз. Именитых спортсменов здесь принимали прошлым летом на обновленном стадионе «Авиатор». Товарищеский матч состоялся в рамках проекта губернатора Подмосковья «Выходи играть во двор». Защитник Сергей Козлов и еще полтора десятка юных спортсменов сыграли под руководством самого титулованного игрока современности Дмитрия Аленичева. Блокноты, фотографии и футболки команды «Спартак» взяли все без исключения футболисты и болельщики. Автограф Александра Аленичева и Егора Титова — заветная мечта любого мальчишки.

Завершился праздник футбола товарищеским матчем. На поле вышли команды Аленичева и Титова. Счет был открыт на 10-й минуте первого тайма. Футболисты Дмитрия Аленичева забили гол в ворота команды шестикратного чемпиона страны. Во втором тайме соперники обменялись голами. Великолепная комбинация заслуженного мастера спорта и Александра Носова принесла команде еще один гол. Матча завершился со счетом 3:2 в пользу сборной Аленичева.

«Для меня не было открытием, что взрослые футболисты Луховиц — мастера с большой буквы. Летом прошлого года мы уже участвовали в подобном мероприятии, и тогда уже было видно мастерство этих спортсменов. Очень приятно было в очередной раз встретиться с ними на футбольном поле и пообщаться за его пределами», — отметил Дмитрий Аленичев. Самое главное, по мнению легенд футбола, — поделиться своим богатым опытом с местными мальчишками. А еще дать им советы, ответить на вопросы и зарядить юных футболистов азартом и стремлением побеждать.