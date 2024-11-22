Звезды медиалиги провели тренировку для футболистов в Щелкове

Игроки популярного российского любительского футбольного клуба 2Drots из Москвы посетили щелковский поселок Фряново. Они провели тренировку и дружеский матч с футболистами Спортивно-досугового центра «Факел».

Московский клуб 2Drots — один из самых популярных медиафутбольных команд в России. Почти четыре миллиона подписчиков насчитывает YouTube-канал именитых футболистов.

Три звезды из 2Drots — Максим Фролов, Илья Скоропупов и Вадим Логинов, организовали мастер-класс и провели дружеский матч с футболистами фряновского Спортивно-досугового центра «Факел».

Отметим, что Медийную футбольную лигу основали в 2022 году. В турнире участвуют известные деятели шоу-бизнеса и звезды российского футбола. Осенью 2024 года состоялись соревнования за Кубок лиги. Участниками турнира стали 14 команд.

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