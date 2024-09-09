Звезды футбола сыграли с любительской командой в Лобне

Сборная Лобни провела матч с известными российскими футболистами. Также для подмосковных спортсменов профессионалы провели мастер-класс и подарили им мячи с автографами.

Матч между командами прошел на стадионе «Москвич» в Лобне. С местными спортсменами сыграли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Филимонов, Евгений Алдонин, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка, Александр Самедов. Тренер звездной команды — Валерий Гладилин.

Итог матча — 8:4. Чемпионы провели для футболистов из Лобни мастер-класс и вручили мячи с автографами ребятам, чьи отцы сейчас находятся в зоне спецоперации.

Отметим, что событие состоялось в рамках проекта «Матч легенд футбола России». В нем звезды отечественного футбола встречаются на поле с жителями региона. Проект инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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