Звезды футбола сыграли с любительской командой в Балашихе

Звезды российского футбола сыграли с жителями Балашихи в рамках матчей летней серии проекта «Выходи во двор». Мероприятие прошло в День города.

Проект «Выходи во двор» проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Почетными гостями стали легенда футбола Евгений Алдонин, депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев и глава Балашихи Сергей Юров. На поле вышли капитаны команд любительской лиги.

«Сегодня Балашиха отмечает 194-летие. За эти годы город вырос из небольших фабричных поселков в самый крупный муниципалитет Подмосковья. Каждый год благодаря поддержке нашего губернатора и реализации федеральных программ город развивается, появляются новые учреждения спорта, культуры и реконструируются существующие. Стадион „Орион“ — очень востребованный объект для микрорайона Железнодорожный», — сказал Сергей Юров.

Игры проходили на четырех мини-площадках. Матч комментировали спортивный журналист, ведущий Первого канала Виктор Гусев и депутат Московской областной Думы, журналист Олег Жолобов.

Помимо этого, каждый желающий смог попробовать силы на интерактивных площадках: точный футбол, качели «футбольный мяч», панна футбол и «скользкий футбол». Им помогали тренеры проекта «Выходи во двор».

Мероприятие прошло на стадионе «Орион». В 2023 году началась его реконструкция в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». Подрядчик должен завершить ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса до конца 2024 года.

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