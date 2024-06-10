Звезды футбола провели мастер-класс в Луховицах по проекту «Выходи во двор»

Фото: Медиасток.рф

Профессиональные футболисты впервые встретились со спортсменами в Луховицах в рамках проекта «Выходи во двор». Гала-матч прошел на обновленном стадионе «Авиатор».

В составе звездной команды играли Дмитрий Аленичев, Александр Самедов, Егор Титов, Дмитрий Тарасов и другие российские футболисты. С ними сыграли юные спортсмены округа, которые смогли также сфотографироваться со знаменитостями и поучиться у них мастерству. За матчем наблюдали зрители и глава муниципалитета Сергей Тимохин.

«В Луховицах издавна популярен футбол и, уверен, что этот проект, сегодняшний гала-матч, он даст новое движение футболу в Луховицах. У нас много молодежи это даст очередной толчок. Большое спасибо нашему Губернатору, проект шикарный», — отметил глава.

Игра завершилась футбольной лотереей и автограф-сессией.

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