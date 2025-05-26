Звезды футбола провели мастер-класс для юных спортсменов в Коломне

Ребята встретились с легендами российского футбола в Коломне в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор», который реализуют по инициативе президента Владимира Путина. На поле стадиона «Авангард» звезды спорта провели мастер-класс для юных игроков.

Занятие прошло перед началом «Матча легенд». Опытные футболисты показали ребятам профессиональные приемы владения мячом, технику ударов и ведения игры, раскрыли юным спортсменам некоторые секреты своего мастерства. Всего мастер-класс посетили 16 команд разных возрастных категорий. Одновременно на четырех площадках ребята сыграли короткие матчи по шесть минут.

«Это праздник для всех! Легенды подсказывают нам, как играть, делятся опытом. Настроение отличное, хочется играть и забивать голы!» — поделились впечатлениями воспитанники спортшколы ФК «Коломна».

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Ширко пожелал юным спортсменам и дальше играть с таким же удовольствием и азартом.

«Всему можно обучиться, главное старание и желание», — отметил он.