Звездные светильники установили в холле Детской школы искусств в Королеве

Капитальный ремонт продолжается в одном из старейших и крупнейших в Подмосковье образовательных учреждений. В центральном холле уже смонтировали навесной потолок и установили новые уникальные светильники в виде звезд.

Дизайн пяти осветительных приборов подчеркнет особую атмосферу учреждения искусства и культуры. Специалисты также выполнили один из самых «ювелирных» видов работ — остекление огромных витражей, которые станут отличительной особенностью школы. Обновили входные группы, продолжаются фасадные и кровельные работы.

В здании смонтировали ограждения из нержавеющей стали вдоль витражей, в актовых залах и на лестницах. Ведется чистовая отделка помещений, монтаж электрики и сантехники, систем вентиляции и навесных потолков, укладка кафеля.

После завершения капитального ремонта школу ждет полное переоснащение — появится новая мебель, оборудование и музыкальные инструменты.

Детская школа искусств в Королеве построена в 1957 году. В учреждении дополнительного образования занимаются музыкой и живописью более 850 детей. Капитальный ремонт здания ведется по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Работы планируют завершить осенью текущего года.