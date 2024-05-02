Звенигородские инструкторы организовали поход для туристов | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 16:56 Звенигородские инструкторы организовали поход для туристов Источник фото: Хавива Фонина

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Опытные путешественники звенигородского объединения «Не просто походы» организовали для всех желающих туристическую прогулку «Палецкое приозерье». Любители активного отдыха прошли более 12 километров.

По словам инструктора творческого объединения Ольги Мураш, туристы прошли мимо заброшенного пансионата «Полушкино».

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«Санаторий открыли в 1941 году за день до Великой Отечественной войны, сейчас пансионат закрыт. Мы прошли через детский лагерь, названный в честь Валентины Терешковой, увидели подземные ручьи, которые часто попадаются на пути вдоль Москвы-реки, потом направились к песчаному карьеру и перешли к Палецкому озеру», — рассказала Мураш.

Она добавила, что маршрут пролегал по живописной местности — вокруг водоема, окруженного непроходимыми топями, реками, оврагами и ручьями.

На самом высоком берегу песчаного карьерного озера путешественники развели костер и приготовили чай из трав.

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