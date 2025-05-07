Звания почетных жителей округа присвоили 11 ветеранам ВОВ в Балашихе

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Совет депутатов городского округа Балашиха вручил знаки «Почетный гражданин городского округа Балашиха» 11 фронтовикам, участникам войны. В их честь на девяти домах, где проживают ветераны, установлены именные таблички.

Уже отметили дома Ольги Суховой, Лидии Червяковой, Ивана Рыженкова, Бориса Шарова, Сергея Бесчастнова, Бориса Борецкого и Александра Золотова. На очереди — Светлана Кедеева и Борис Котов.

«К сожалению, ветеранов осталось мало. Каждый из них очень дорог. Они стали свидетелями тех ужасных дней. И таблички установили для того, чтобы жители знали, что рядом с ними живут ветераны Великой Отечественной войны», — сказала главный эксперт отдела организационного обеспечения управления благоустройства администрации городского округа Балашиха Елена Найбич.

Эта инициатива стала частью мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы. Она направлена на сохранение памяти о подвиге защитников Отечества.