Звание «Почетный работник сферы образования» присвоили учителю химии в Дубне

Лилия Пасюк — автор методических разработок, победитель различных конкурсов профессионального мастерства, обладатель грамот Министерства просвещения Российской Федерации. Звание ей присвоили в канун Дня учителя. В профессии Лилия Пасюк работает больше 30 лет. Она уверенна, нужно идти в ногу со временем и технологиями. На уроках педагог показывает научные шоу.

«Когда я ребятам говорю, не садитесь на последний энергетический уровень, как электроны, иначе я вас теряю, они меня понимают. И, конечно, разрядить уроки, сделать их приятным, помогает шутка, и если ребята ошибаются, я их не ругаю. Не ошибается тот, кто не учится», — говорит учитель химии лицея № 6 Лилия Пасюк.

В роли учителей на ее уроках выступают школьники. Таким образом они понимают, на каком языке им лучше объяснить материал.

Лилия Пасюк отметила, что в Дубне хорошо обучать естественным наукам. В этом помогает наличие таких титанов, как Объединенный институт ядерных исследований и особая экономическая зона «Дубна».

«Учитель — это не просто профессия, это призвание. Мы гордимся, что уровень образования в нашем городе — один из самых высоких в Подмосковье. Это результат профессионализма педагогов, их любви к детям, веры в то, что добро и знания всегда сильнее равнодушия», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров в преддверии Дня учителя.

Лилия Пасюк отметила, что счастлив тот учитель, которого обошел ученик. Ее выпускники добиваются высоких результатов. Среди них есть врачи и ученые. Педагог уверена, что у нынешних выпускников есть таланты и главное — разбудить в них интерес к науке.