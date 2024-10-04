Звания почетных работников образования России присвоили 4 учителям в Реутове

В Реутове прошло торжественное награждение педагогов ко Дню учителя. Еще четырем преподавателям присвоили звание «Почетного работника сферы образования РФ».
Звание Почетного работника России получили четыре педагога, а еще 10 — грамоты от Министерства просвещения и Московской областной Думы. С праздником всех поздравил и глава городского округа Реутов.
«От души всех присутствующих поздравляю с этим профессиональным праздником. Хочется пожелать успехов в вашей очень непростой, но нужной работе», — поздравил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Награды получили молодые преподаватели и ветераны педагогического труда.
«Для учителя важно понимать, что его труд ценен, а он ценен. Мы осознаем это с годами. Для учителя важно находиться среди единомышленников и важно, чтобы было налажено взаимопонимание с детьми, с родителями, с руководством. Хочется пожелать всем такого взаимопонимания», — сказала директор школы № 7 в Реутове Дарья Дубовицкая.