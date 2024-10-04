Звания почетных работников образования России присвоили 4 учителям в Реутове

Звание Почетного работника России получили четыре педагога, а еще 10 — грамоты от Министерства просвещения и Московской областной Думы. С праздником всех поздравил и глава городского округа Реутов.

«От души всех присутствующих поздравляю с этим профессиональным праздником. Хочется пожелать успехов в вашей очень непростой, но нужной работе», — поздравил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.